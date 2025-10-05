Министерство иностранных дел Израиля резко отвергло заявления о жестоком обращении с задержанной шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и другими участниками флотилии «Сумуд», направлявшейся в сектор Газа с гуманитарной миссией.

Ведомство назвало подобные обвинения «наглой ложью» и подчеркнуло, что права задержанных соблюдаются в полном объёме. По данным МИД, Грета и другие активисты отказались от ускоренной депортации и сами настояли на продлении срока пребывания под стражей.

Также в министерстве отметили, что Тунберг не подавала никаких жалоб израильским властям, поскольку «ни одно из нелепых и безосновательных обвинений не имеет под собой реальной почвы».