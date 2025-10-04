Задержанную в Израиле шведскую активистку Грету Тунберг посадили в камеру с клопами.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на электронное письмо чиновника, посетившего Тунберг в тюрьме, которое МИД Швеции направил близким активистки.

«Посольству удалось встретиться с Гретой, — цитирует издание письмо чиновника. — Она сообщила об обезвоживании. Она получает недостаточное количество воды и пищи».

По его словам, Грета сообщала, что в камере у нее появилась сыпь, которая, как она подозревает, вызвана наличием там клопов. Активистка также добавила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях.

Как сообщил доставленный в Турцию турецкий журналист и активист флота «Сумуд» Эрсин Челик, израильтяне издевались над Гретой Тунберг:

«Израильтяне мучили Грету Тунберг, тащили её по земле и заставляли целовать израильский флаг. Грета — всего лишь маленький ребёнок».