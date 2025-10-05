На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом комплексе AAAF Park в городе Хырдалан Абшеронского района.

На место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Пожар вспыхнул в электрических счётчиках, установленных в техническом помещении подвала одиннадцатиэтажного дома. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось локализовать огонь и предотвратить его распространение на квартиры.

В результате происшествия сгорели 68 электрических счётчиков площадью 2 кв.м и 3 п.м. электрического кабеля, проходящего через шахту.

В целях безопасности сотрудники МЧС эвакуировали 15 жильцов, включая 3 детей. Коммуникации, автомобили и квартиры были защищены от огня.

