Лидер победившего на выборах в Чехии оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш на пресс-конференции отказал Украине в снарядах и членстве в Европейском союзе (ЕС).

Его слова приводит газета Respect.

Прага не должна заниматься покупкой боеприпасов для Украины, хотя это была инициатива чешского президента Петра Павла, приобретение вооружений должно быть организовано по линии НАТО, подчеркнул политик.

По его словам, новое правительство будет думать в первую очередь о благополучии и финансовой поддержке чешских граждан, но он открыт к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским и партнерами по альянсу. Бабиш отметил, что на снарядной инициативе кто-то «экстремально зарабатывал», чего нельзя позволить. При этом новое правительство не будет препятствовать чешским фирмам в закупках снарядов для Киева.

Политик добавил, что Украина не готова к вступлению в Европейский союз. «Вы не готовы к ЕС. Сначала вы должны закончить войну. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе», — ответил он на вопрос украинской журналистки.