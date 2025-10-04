Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила попытку штурма администрации президента протестующими.
«Эту пародию на захват президентского дворца может устроить только режим, чтобы дискредитировать 310-дневный мирный протест грузинского народа. Как легитимный президент, я официально отвергаю это и продолжаю стоять вместе с моим народом мирно, пока мы не добьёмся проведения новых выборов» — написала Зурабишвили в социальных сетях.
19:39 Полиция применила водометы и другие средства против протестующих, попытавшихся ворваться в здание администрации президента Грузии Михаила Кавелашвили.
До начала разгона МВД Грузии распространило заявление, в котором указано:
«Текущая акция вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. Со стороны организаторов акции прозвучали призывы насильственного содержания, направленные на захват административных зданий. Организаторы повредили ограждения здания президентского дворца на улице Атонели и пытались проникнуть в здание», — говорится в заявлении.
Участники протеста не собираются расходиться и остаются у здания президентской администрации.
19:30 Протестующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца, сообщают местные СМИ.
19:24 Тысячи участников акции протеста в Тбилиси собрались на площади Свободы и объявили о намерении штурмовать Дворец президента, расположенный в центре города. Митингующие приняли декларацию о том, что власть принадлежит народу, и потребовали ареста премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, главы СГБ Мамуки Мдинарадзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, депутата Теи Цулукиани и главы службы госохраны Анзора Чубинидзе, сообщают грузинские СМИ.
«Мы собираемся получить ключи от дворца президента, это будет первым шагом» — заявил один из членов организационного комитета бывший Генпрокурор Муртаз Зоделава.
В данный момент Зоделава и активисты мужчины пытаются прорваться в здание администрации президента. Спецназ начал использовать спецсредства против митингующих.
МВД Грузии с утра призвало участников акции протеста соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полиции.
«На каждый факт нарушения закона, со стороны полиции последует соответствующая правовая реакция», – говорится в заявлении ведомства.
В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений министерства внутренних дел мобилизованы в различных местах по всему Тбилиси, в том числе в здании городского собрания, рядом сценой и на местах рядом с ней.