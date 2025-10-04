Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила попытку штурма администрации президента протестующими.

«Эту пародию на захват президентского дворца может устроить только режим, чтобы дискредитировать 310-дневный мирный протест грузинского народа. Как легитимный президент, я официально отвергаю это и продолжаю стоять вместе с моим народом мирно, пока мы не добьёмся проведения новых выборов» — написала Зурабишвили в социальных сетях.

19:39 Полиция применила водометы и другие средства против протестующих, попытавшихся ворваться в здание администрации президента Грузии Михаила Кавелашвили.

До начала разгона МВД Грузии распространило заявление, в котором указано:

«Текущая акция вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. Со стороны организаторов акции прозвучали призывы насильственного содержания, направленные на захват административных зданий. Организаторы повредили ограждения здания президентского дворца на улице Атонели и пытались проникнуть в здание», — говорится в заявлении.

Участники протеста не собираются расходиться и остаются у здания президентской администрации.