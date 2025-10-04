Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна обратится в суд, если руководство ЕС попытается обойти венгерское вето при решении вопросов членства Украины. Он назвал действия Брюсселя нарушением конституционных норм и уверен, что в суде Евросоюз проиграет. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью порталу Hetek.

«Это приведет к судебному разбирательству, мы обратимся в суд, и тогда они проиграют в суде», — ответил премьер на вопрос о планах ЕС лишить Венгрию права вето и обойти ее возражения в вопросе приема Украины в объединение.

Он высказал мнение, что Брюссель хочет сместить нынешнее правительство Венгрии на парламентских выборах, которые состоятся в апреле 2026-го. Цель руководства ЕС — добиться, чтобы к власти пришли оппозиционные силы, которые являются «креатурой Брюсселя» и поддерживаются «огромными деньгами» через неправительственные организации, считает Орбан.

Такие силы, придя к власти, могут одобрить вступление Украины в Евросоюз, полагает политик.

«Так что они не законы хотят менять, они хотят менять правительства. И делают это совершенно бесстыдно. Раньше они были поскромнее, лучше скрывали свои намерения, но сегодня они уже говорят об этом открыто», — добавил он.