Российские СМИ пишут, что рекордные 38% мощностей российских НПЗ простаивают в результате украинских атак, что эквивалентно 338 тысячам тонн в сутки.

Как заявил изданию news.ru, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Россия сможет массово закупать топливо в Китае, Турции, Беларуси и Азербайджане.

«Если раньше дефицит на Дальнем Востоке покрывался за счет роста поставок из западных регионов, например из Сибири, то теперь и в Сибири, и в Центральной России нет излишков, которые можно было бы перекинуть на Дальний Восток без вреда для самих этих регионов. Поэтому для них разрешают закупки из Китая и других азиатских стран. В том числе, может быть, и на юг России — Краснодарский край, Кавказ, а также в Крым транзитом через Кубань — откроют поставки из других регионов, например из Турции и Азербайджана. Для Центральной России и Северо-Запада возможны поставки из Беларуси, — объяснил Юшков.