Переговоры между Киевом и Вашингтоном о поставках оружия и сотрудничестве в сфере дронов приостановлены из-за шатдауна правительства США, сообщает The Telegraph.

По данным издания, отмена встреч связана с тем, что сотни тысяч федеральных служащих, включая сотрудников Пентагона и Госдепа, отправлены в неоплачиваемый отпуск. В Киеве опасаются, что задержки затронут и будущие проекты, включая масштабный контракт по обмену технологиями беспилотников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН призвал США предоставить крылатые ракеты «Томагавк» . В Белом доме заявили, что рассматривают эту инициативу.

Украинские гуманитарные организации предупреждают, что срыв переговоров может ослабить обороноспособность страны на фоне усиления российских атак.