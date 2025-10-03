Экс-форвард сборной Турции по футболу Нихат Кахведжи прокомментировал победу азербайджанского «Карабаха» над датским «Копенгагеном» со счётом 2:0 в Баку в 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Как и за „Галатасарай“, я так же радуюсь победе „Карабаха“. Уверенная победа над „Копенгагеном“, доминирование на поле, попадание в штангу… Шесть очков после двух туров и соседство в турнирной таблице с грандами европейского футбола. Браво нашим братьям! Это невероятное начало. Есть хорошие шансы выйти в плей-офф. С таким бюджетом так начинать в Лиге чемпионов — это история. Такие успехи легко не добиваются», — приводит «Азериспорт» слова Кахведжи.

По его словам, результаты «Карабаха» в первых матчах демонстрируют, что команда способна соперничать с сильнейшими клубами Европы, а уверенное начало сезона повышает шансы клуба на выход в плей-офф.