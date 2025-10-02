Фонд Гейдара Алиева сдал в эксплуатацию новое здание полной средней школы в селе Алыушагы Самухского района.

На церемонии открытия подчеркнули, что проекты Фонда, возглавляемого первой вице-президентом Мехрибан Алиевой, вносят значительный вклад в развитие образования и повышение его качества, охватывая не только столицу, но и регионы.

Старая школа имени Мирзы Фатали Ахундова, построенная в 1953 году, пришла в непригодное состояние. В 2024 году началось строительство нового трехэтажного здания, состоящего из 4 корпусов. В комплексе предусмотрены современные классы, лаборатории по физике, химии и биологии, STEAM-центр, кабинеты информатики, военной подготовки и труда, библиотека, медпункт, актовый и спортивный залы, а также дошкольный класс.

Территория благоустроена, во дворе создана спортивная площадка, высажены деревья и кустарники. Школа полностью оснащена мебелью, оборудованием и наглядными пособиями.