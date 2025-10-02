Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что перенос столицы страны к Персидскому заливу является не выбором, а необходимостью. Об этом он сообщил на встрече с инвесторами и экономическими активистами провинции Хормозган, комментируя обсуждение этого вопроса с верховным лидером Ирана.

«Когда предложение о переносе столицы стало предметом обсуждения в СМИ, появились критические замечания, но сегодня, видя проблемы, понимаем, что это обязательство, а не выбор», — отметил Пезешкиан.

Он добавил, что власти окажут всю необходимую поддержку и создадут условия для эффективной работы в регионах. В рамках децентрализации власти президент подчеркнул: «Мы решили передать полномочия из центра в регионы, чтобы решения принимались ближе к месту и были ответственны за конкретный регион».