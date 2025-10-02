Фонд Гейдара Алиева ввёл в эксплуатацию среднюю школу №324 Хазарского района Баку в новом учебном году.

Школа, построенная в 2007 году, за прошедшее время устарела и была непригодна для полноценного обучения: из-за высокой плотности учащихся занятия проводились в три смены, а в здании не было мастерских и лабораторий.

С сентября 2024 года в рамках реконструкционных работ были увеличены классные комнаты и созданы новые лаборатории по физике, химии, биологии, кабинеты информатики, военного дела, технологий, библиотека, столовая, спортивная площадка и актовый зал. Во дворе проведены работы по благоустройству и озеленению.

Теперь школа полностью готова к новому учебному году и предоставлена в распоряжение учителей и учеников.