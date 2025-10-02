Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на Международном форуме Digital Bridge 2025 в Астане , что цифровизация и внедрение искусственного интеллекта станут стратегической основой развития страны и окажут положительное влияние на менталитет нации.

Глава государства напомнил, что в Послании поставил задачу за три года полностью перейти к цифровому формату управления, что позволит трансформировать отношения государства с гражданами и бизнесом. Для реализации этой цели создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое станет главным драйвером цифровизации.

«Общественная жизнь в нашей стране станет более технологичной и современной, что окажет положительное влияние на менталитет нации, которая сделает огромный шаг в сторону цивилизации», — заявил Токаев.

Президент также отметил запуск первого в Центральной Азии проекта виртуального члена Совета директоров фонда «Самрук-Қазына», созданного на базе национального суперкомпьютера и казахстанской языковой модели Alem LLM. По его словам, такие решения позволяют оптимизировать внутренние процессы и демонстрируют практическую значимость внедрения искусственного интеллекта.