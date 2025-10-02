МИД Турции квалифицировал нападение израильских сил на гуманитарную флотилию Global Sumud, направлявшуюся к сектору Газа, как террористический акт.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что действия израильских сил в международных водах нарушают международное право и подвергают опасности жизни мирных жителей.

Турция подчеркнула, что нападение демонстрирует «фашистскую и милитаристскую политику» правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, направленную против всех, кто борется с угнетением.

В ведомстве добавили, что предпринимаются шаги для освобождения задержанных граждан и других пассажиров, а также для правового преследования виновных.

МИД призвал ООН и международные организации обеспечить снятие блокады Газы, доставку гуманитарной помощи и свободу судоходства.