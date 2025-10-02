Израильские силы приказали гуманитарной флотилии Global Sumud, направляющейся к Газе, развернуться. Активист Тьяго Авила заявил, что участники миссии должны «стоять до конца» и продолжат попытку прорвать блокаду.

Флотилия, состоящая из десятков судов с гуманитарной помощью и сотен активистов на борту, пытается достичь побережья Газы несмотря на перехват.

1/10 23:25 Израильские суда заблокировали флотилию Global Sumud, направлявшуюся с гуманитарной миссией к берегам сектора Газа, сообщает Al Jazeera. Организаторы миссии заявили, что на корабли поднялись военнослужащие: «Наши суда незаконно заблокированы. Камеры отключены, а на борт поднялись военные».

Согласно информации, израильские силовики задержали членов экипажа двух кораблей — «Альма» и «Сирус». По словам организаторов флотилии, 47 судов перевозит более 500 активистов. При этом Израиль обвинил некоторых ключевых участников в связях с палестинским движением ХАМАС.

22:26 Связь с флотилией Global Sumud, направлявшей гуманитарную помощь в сектор Газа, была прервана, сообщили организаторы миссии.

При этом израильский военный журналист Сергей Ауслендер в своем тг-канале написал о начале перехвата флотилии израильскими военными кораблями. «Начали перехват! Пока все ровно», — отметил он.

Ранее участники флотилии заявляли, что их суда окружены израильскими военными кораблями.