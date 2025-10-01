В аннексированном Россией украинском Крыму ввели ограничение на продажу топлива — теперь на заправках автомобилистам отпускают не более 20 литров в одни руки.

О введении лимита сообщил т.н. «глава республики» Сергей Аксенов. По его словам, совместные меры региональных и федеральных властей пока не смогли полностью стабилизировать ситуацию с поставками горючего.

«Общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере», — отметил Аксенов.

Он также добавил, что актуальная информация о поставках необходимого объема топлива на полуостров будет озвучена 3 октября.