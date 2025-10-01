30 сентября на центральной площади Республики в Париже открылась фотовыставка под открытым небом, посвящённая минным жертвам Азербайджана.

Экспозиция проходит в рамках проекта «Точка кульМИНАции опасности», реализуемого Общественным объединением «Фотоклуб Гилавар» при поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана, сообщает «Азертадж». Местным партнёром проекта выступила Ассоциация французско-азербайджанского диалога.

Председатель «Фотоклуба Гилавар» Рашад Мехдиев отметил, что выставка, открывшаяся в Париже после Мюнхена и Нюрнберга, стала призывом к справедливости для пострадавших:

«В период оккупации по указанию военно-политического руководства Армении на азербайджанских землях было заложено более миллиона мин. Мы требуем точных карт минных полей, чтобы больше никто не подрывался на минах в Карабахе и Восточном Зангезуре».

Каждое фото тщательно отобрано и показывает масштаб минной проблемы. Так, бывший сотрудник «Азеришыг» Махир Абилов, пострадавший от мины, отметил: «Я прокладывал линии электропередачи, чтобы в Лачине был свет. Мина омрачила мою жизнь».

Сапер Сулейман Гейдаров рассказал: «Во время разминирования мы наткнулись на мину, которую было очень трудно обезвредить. Я поручил группе отступить, пошел один. Внезапный свет, затем вечная тьма… Я потерял зрение, но спас друзей».

История семьи Гусейновых, двое сыновей которых погибли на мине, тронула посетителей выставки.

Дополнительная информация о жертвах доступна через QR-коды на фотографиях. «Фотоклуб Гилавар» планирует продолжить выставку в других европейских странах.