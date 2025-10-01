Российский топливный союз (РТС) уведомил вице-премьера Александра Новака о том, что розничные сети АЗС сталкиваются с отрицательной рентабельностью при продаже бензина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо отраслевой организации.

В документе отмечается, что ряд независимых автозаправочных станций вынужден временно закрываться. Основными причинами называются рост оптовых цен на топливо на фоне снижения производства и сокращения объемов продаж на бирже. В результате закупочная цена топлива на местах превышает цену его реализации.

Кроме того, представители РТС указывают на перебои с поставками бензина: отгрузки приходят в меньшем объеме, чем было согласовано, а сроки доставки увеличились до полутора–двух месяцев.

«Рентабельность розничной торговли бензином стала глубоко отрицательной», — подчеркивается в письме.