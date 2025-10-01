Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана утвердил новые нормы проектирования высотных зданий и комплексов.

Соответствующее решение подписал председатель Госкомитета Анар Гулиев, сообщает Report.

Согласно документу, проектирование таких объектов должно осуществляться строго в соответствии с проектным заданием. Высотные здания отнесены к объектам повышенной ответственности, при этом срок службы их конструкций должен составлять не менее 100 лет.

Для них также определены минимальные коэффициенты надежности:

при высоте до 100 м — 1,1;

от 100 до 150 м — 1,15;

от 150 до 200 м — 1,2.

Кроме того, к проекту строительства обязательно прилагается технический паспорт здания, включающий ключевые характеристики и параметры инженерных систем.

На прилегающих территориях предусматривается создание необходимой инфраструктуры: подъездов и выездов на магистрали, парковок, зон отдыха, зеленых насаждений и площадок для размещения контейнеров с бытовыми отходами.