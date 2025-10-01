В Астане 2 октября стартует международный технологический форум Центральной Евразии — Digital Bridge 2025. В связи с мероприятием президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета по развитию искусственного интеллекта.

На заседании Токаев обозначил стратегическую задачу Казахстана на ближайшие три года — превратить страну в полноценное цифровое государство.

По его словам, искусственный интеллект и цифровые технологии играют ключевую роль в обеспечении национального суверенитета и ускорении экономического развития. «Без внедрения ИИ невозможно успешно конкурировать на глобальном уровне», — отметил глава государства, напомнив, что свыше 92% государственных услуг уже переведены в онлайн, а доля безналичных платежей превышает 85%.



Токаев также ознакомился с экспозицией цифровых разработок, представленной в рамках заседания Совета по развитию искусственного интеллекта.

Отметим, что с 2 по 4 октября в Астане пройдет международный форум Digital Bridge 2025. Основной темой мероприятия станет «Generative Nation» — концепция, которая отражает стремление Казахстана строить общество знаний, опирающееся на передовые технологии и развитие человеческого капитала.