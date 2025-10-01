Когда премьер-министр Армении Никол Пашинян находился в Вашингтоне, то исходил из других позиций, где де-факто признал правомерность того, что Азербайджан требует изменение армянской конституции. Об этом в беседе с Minval Politika сказал экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, комментируя вчерашнее выступление главы правительства Армении, в котором тот заявил, что вопрос конституционных изменений не обсуждается в контексте подписания мирного соглашения.

Кроме того, Пашинян неоднократно сделал отсылки к Алма-Атинской декларации и решению Конституционного суда Армении относительно регламента совместной работы комиссий по делимитации.

«Я уже неоднократно говорил о том, что в тексте Алма-Атинской декларации не сказано ничего о границах. Более того, насколько известно, Армения вообще не признает этот документ. И, кстати, нет никаких решений, ведь у них были поправки по признанию. Мы не видим, что они отменили эти поправки. С точки зрения правовых документов, у них все то же самое, что и было во время осуществления вооруженной агрессии против Азербайджана», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что условия Азербайджана ясны: «Пока это не будет устранено, подписание каких-либо документов не представляется возможным».

«Пашинян сейчас будет говорить много чего, что противоречит тому, что он делал раньше и это не в первый раз. Мы к этому готовы и знаем все это не понаслышке. Другой вопрос состоит в том, что Россия однозначно говорит, что она не хочет допустить реализацию проекта Трампа, и Пашинян под разными предлогами хочет избежать этого. Мы можем говорить об Алма-Атинской декларации, армянской конституции, но все так или иначе связано именно с тем, что, зная позицию Азербайджана, премьер Армении хочет перевести стрелки на Азербайджан», — уверен дипломат, добавив при этом, что перед принятием решения в Ереване оценили риски.

В этой связи Зульфугаров обратил внимание на то, что, согласно заявлениям представителей Госдепартамента США, Трамп очень серьезно относится к своему имиджу и все, кто пытается нанести ему ущерб, должны учитывать этот момент.

«Пашиняну не удастся все свалить на Азербайджан и обвинить его в том, что процесс не двигается. Пока он будет имитировать готовность что-то делать, поскольку хочет получить делимитацию границ, а это является их стратегической задачей. Возможно, он слишком рано выстрелил в этом направлении, тем самым раскрыл свои истинные намерения. Я бы так оценил его действия», — отметил экс-глава МИД.

Что касается давления на Пашиняна с тем, чтобы тот все же выполнил взятые на себя обязательства, эксперт сказал: «Мы обратим внимание Администрации Трампа на эти действия и заявления Пашиняна. Думаю, что контакты продолжаются, мы покажем, что стоит за всем этим. И посмотрим на реакцию Трампа. Если реакции не последует, тогда Азербайджан будет исходить из своих возможностей относительно того, как продолжить принуждать к миру армянскую сторону, что происходит не в первый раз».

При этом, добавил он, мы должны видеть реальность и «я не склонен к тому, чтобы как-то нагнетать обстановку, но вся эта тенденция все же хорошо заметна».

«Мы продемонстрировали нашу политическую волю, стремление к миру. И на все это откликнулась общественность», — подчеркнул эксперт.

Он указал, что по ключевому элементу российского влияния в этой зоне – пограничникам Армения не приняла решения: «Поэтому пока непонятно, как вообще все это будет происходить».

«Все упирается в то, насколько Пашинян уверен в том, что он может вводить в заблуждение и пытаться обвинять Азербайджан. Все эти заявления, в том числе и по конституции, и остальным вопросам, он мотивирует тем, что должен готовиться к выборам», — отмечает Зульфугаров.

Что касается влияния, которое могли бы в этой связи оказать США на Россию, собеседник указал на то, что Армении приходится оглядываться не только на РФ, но и на Иран: «Поэтому США могли бы повлиять и на нее, и на Иран. Армения находится в таком положении, что должна оглядываться на всех вокруг. Правда, они почему-то решили, что не нужно оглядываться на Азербайджан, и в этом их ошибка. С 2020 года Азербайджан меняет ситуацию в регионе и никто другой».

«Пророссийские силы начнут пропаганду того, что Россия хочет затянуть конфликт – да, именно российские силы станут это делать. Сразу появятся все те, кто будут говорить о том, что надо поскорее подписывать с Арменией мирный договор. А России именно это и надо – зафиксировать советскую границу, потому что в этом и будет заключаться основная суть конфликта. Это означает, что, контролируя Армению, они будут контролировать этот участок. В Азербайджане они этого себе позволить не могут. Вот они и хотят зафиксировать российско-армянскую версию границ от 1975 года. Мы ведь помним, что они постоянно говорили, что готовы предоставить карты, словно мы продолжаем жить во времена нарисованных карт. Оно уже никому не надо. При этом они же не говорят, что хотят предоставить карты времен 1920-1921 годов. Вот тут все и кроется. Так что идет такая многоуровневая игра», — заключил Зульфугаров.