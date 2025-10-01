В Азербайджане расширяется применение цифровых технологий в сельском хозяйстве. В этой связи готовится новое мобильное приложение, которое упростит работу фермеров и повысит производительность.

Как сообщил директор Центра геоинформационных систем Космического агентства «Азеркосмос» Исмет Бахышов на Бакинской неделе действий по защите климата (BCAW2025), сайт приложения Farmer App уже запущен. Сейчас ведётся работа над MVP-версией, которая будет доступна для iOS и Android.

Приложение позволит отслеживать стадии развития сельхозкультур и получать рекомендации по оптимизации агротехнических процессов. Основная цель — предоставление фермерам практической информации на основе анализа данных.

По словам И. Бахышова, климатические изменения серьёзно отражаются на сельском хозяйстве: засухи, непредсказуемые осадки и другие явления требуют более эффективного подхода к управлению водными ресурсами.

«Мы должны учитывать, что водные ресурсы формируются не только в Азербайджане, но и в соседних странах. Например, бассейн реки Куры охватывает территорию Турции, Грузии, Армении, Азербайджана и Ирана. Это даёт возможность рассматривать регион как единый бассейн и лучше понимать происходящие изменения», — отметил он.