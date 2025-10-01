Казахстан в будущем может построить модульную атомную электростанцию на берегу Каспийского моря. Об этом сообщил глава агентства по атомной энергии страны Алмасадам Саткалиев.

«Это в дальнейших планах агентства», — уточнил он.

По его словам, в ближайшие годы Казахстан намерен возвести три АЭС: две — в Жамбыльском районе Алматинской области, на побережье озера Балхаш, и одну — в Абайской области, предположительно в городе Курчатов. Первая станция в Алматинской области, скорее всего, появится возле поселка Улькен, а место для второй будет выбрано с учетом стандартов МАГАТЭ.

Необходимость строительства АЭС на юге страны Саткалиев объяснил дефицитом электроэнергии в регионе:

«Две станции будут на юге страны, потому что там у нас дефицит. Сейчас электроэнергия передается туда по транзиту север—юг. Новые объекты создадут надежность и стабильность энергоснабжения».

Он также напомнил, что в советский период в Актау, на берегу Каспия, уже действовала атомная электростанция на базе реактора на быстрых нейтронах БН-350.