С начала 2025 года совокупное состояние 20 российских миллиардеров из списка Bloomberg Billionaires Index увеличилось на $19,7 млрд и достигло $305,3 млрд. Однако не все представители списка смогли нарастить капитал. Совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов оказался среди тех, кто потерял часть своего состояния.

По данным рейтинга, состояние Алекперова сократилось на $147 млн и составило $25,2 млрд. В глобальном списке он занимает 94-е место.

При этом большинство российских бизнесменов показали положительную динамику. Так, основатель Telegram Павел Дуров увеличил состояние на $4,82 млрд — до $15,8 млрд, став лидером по росту капитала среди россиян. В пятерке богатейших остаются Владимир Потанин ($29,3 млрд), Алексей Мордашов ($26,6 млрд), Леонид Михельсон ($24,9 млрд) и Владимир Лисин ($22,7 млрд), однако Лисин также потерял $3,17 млрд с начала года.