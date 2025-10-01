Генпрокурор Кямран Алиев прокомментировал расследование катастрофы AZAL и преступлений против азербайджанцев в Екатеринбурге.

«В настоящее время расследуется уголовное дело по факту крушения самолета авиакомпании AZAL в районе аэропорта Актау в декабре прошлого года. Мы надеемся, что расследование этого дела придет к логическому завершению», — заявил он журналистам, передает Report.

Касаясь преступлений против азербайджанцев в России генпрокурор заявил:

«Расследование преступлений, совершенных против азербайджанцев в Екатеринбурге, ведет российская прокуратура совместно с прокуратурой Азербайджана. Мы сотрудничаем с Россией по этому вопросу, и под оперативными мерами я подразумеваю применение значительной силы и пыток. Я считаю, что будет достигнут законный и логичный результат».