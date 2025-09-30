Совет национальной безопасности Турции провёл заседание под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, где одной из ключевых тем стала ситуация вокруг российско-украинского конфликта.

В заявлении по итогам встречи отмечается, что была проведена оценка текущих событий, вызывающих обеспокоенность из-за риска дальнейшего распространения войны.

Совбез подчеркнул, что Турция готова взять на себя большую ответственность за установление мира и намерена активнее участвовать в процессах урегулирования.