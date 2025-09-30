Военно-воздушные силы США планируют постепенно вывести из эксплуатации истребители пятого поколения F-22 Raptor из-за высокой стоимости их обслуживания. Об этом пишет обозреватель The National Interest Харрисон Касс.

По его словам, F-22 остаётся самым мощным истребителем в истории, но, несмотря на это, его планируют отправить на пенсию до того, как он успеет проявить себя в реальных боях.

Производство самолёта было завершено в 2012 году: всего выпущено 187 единиц вместо запланированных 750. Причина отказа от дальнейшего выпуска — чрезмерные затраты, особенно в конфликтах с повстанцами, где дорогой истребитель не мог полностью раскрыть свой потенциал.