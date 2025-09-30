Ситуация в Молдове по-прежнему в центре внимания политиков и экспертов. В воскресенье в этой стране прошли парламентские выборы, где победу, пусть и не с разгромным счётом, одержали «западники» и сторонники действующего президента Майи Санду. Ее проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), набрала 50,2% голосов. На втором месте — «Патриотический избирательный блок» Игоря Додона, президента и лидера пророссийской части политического спектра – у него вдвое меньше было, и соответственно мандатов в парламенте. Остальные голоса и депутатские кресла разделили между собой мелкие партии.

Президент Молдовы Майя Санду уже празднует победу. Она поблагодарила жителей страны за поддержку на выборах, подчеркнула, что граждане сделали выбор в пользу будущего республики, и отметила: «Я хотела, чтобы молдаване выбрали Молдову, и я рада, что они приняли это решение, несмотря на вмешательства и средства, потраченные Москвой», — добавив, что европейский курс страны теперь находится в безопасности.

Но на самом ли деле европейскому курсу Молдовы ничего не угрожает?

Перед выборами ситуация в этой небольшой постсоветской стране находилась в фокусе внимания журналистов и экспертов. За несколько лет до этого СМИ выплескивали информацию о планах Кремля устроить в Молдове чуть ли не вооруженный переворот, с захватом аэропорта Кишинева и т.д. Наконец, определённые надежды московским кругам давало то обстоятельство, что в Молдове неоднократно оказывались у руля пророссийские политики – достаточно вспомнить Воронина и Додона. Именно воскресные выборы многие рассматривали как удачный повод «дать бой» Санду и привести к власти кого-нибудь из пророссийских политиков.

Наконец, ещё накануне голосования ЦИК Молдовы отстранил от предвыборной гонки две пророссийские партии – «Сердце Молдовы» и «Великая Молдова». Их обвинили в незаконном финансировании, то есть получении денег от Кремля. Если учесть, что партия Додона в выборах участвовала, обвинить власти Молдовы в нарушении демократических норм не получится. Не говоря о том, что финансирование из-за рубежа политических партий не допускается в большинстве стран мира. Казалось бы, официально Кишинёв вправе рассчитывать на понимание своих мотивов. Однако наблюдатели ОБСЕ ещё до выборов умудрились обвинить ЦИК Молдовы в «небеспристрастности».

Добавим ещё один перл в копилку ляпов этой организации. Да ещё к тому же с явным привкусом интересов России. И вот теперь прозападные партии получили на выборах в Молдове большинство голосов, но означает ли это, что результаты выборов не попытаются пересмотреть извне, скажем так, постфактум? Сторонники Додона уже попытались организовать митинг перед зданием Центризбиркома Молдовы. И тем более никуда не исчезли геополитические соображения.

Прежде всего, Молдова расположена рядом с Украиной. И на фоне украинской войны ещё один «угрожающий плацдарм» точно не помешает. Но, пожалуй, главным вопросом остается Приднестровье. Тем более что по горячим следам 44-дневной войны Майя Санду заговорила о повторении азербайджанского опыта. Потом, впрочем, вопрос из общественного дискурса ушел.

У Молдовы банально нет армии, которая смогла бы решить такого рода задачу. Но если этой армии нет сегодня, это ещё не значит, что она не появится завтра или через неделю. А Приднестровье – это очень чувствительная «точка». В Приднестровье ещё в советские годы создали склады с оружием для тех советских частей, которым в «день М» предстояло прорываться через Балканы к северному берегу Босфора и Дарданелл. Терять контроль над этой точкой России совсем не хочется. Не зря на каком-то этапе украинской войны Москва строила планы захватить Николаев, Одессу и прорваться именно в Тирасполь. Прозападные настроения в Молдове московских державников не устраивают никоим образом. А это создает серьезные риски уже поствыборной дестабилизации. Где речь не только и не столько о Молдове, сколько о куда более масштабных геополитических планах.