Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения Катару за удар по Дохе, сообщает Channel 12 со ссылкой на источники.

По данным телеканала и журналиста Axios Барака Равида, Нетаньяху провёл телефонный разговор с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джассимом Аль Тани, в ходе которого выразил сожаление по поводу нарушения суверенитета страны.

Согласно информации, Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью катарского офицера безопасности в результате авиаудара и нарушением суверенитета Катара.

Источники информируют, что вопрос о компенсации за нанесенный ущерб может быть поднят, при этом извинения сами по себе являются важным шагом.

Ранее в интервью Fox News израильский премьер подчеркнул, что целью удара в начале сентября был исключительно ХАМАС: «и ничего больше».