Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, выступая на Форуме по безопасности в Варшаве, заявил, что украинские власти рассчитывают завершить конфликт с Россией уже в 2025 году.

«Мы хотим завершить эту войну в этом году», — подчеркнул дипломат.

По словам Сибиги, после встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН у Киева появилось больше уверенности, поскольку была получена «дополнительная дипломатическая динамика в правильном направлении».