Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) провело мониторинг на 29 местных предприятиях на содержание пищевой добавки глутамат натрия (E621) в продукции. Всего было исследовано 45 видов продукции.

По итогам анализа превышение допустимых норм обнаружено в партиях чипсов компаний «Rekord-2022» и Габалинского консервного завода. В связи с этим было принято решение об изъятии данных партий из торговой сети и проведении необходимых мер в отношении производителей.

Моноглутамат натрия широко применяется для усиления вкуса в чипсах, колбасах, «фастфуде» и других продуктах. В малых количествах он безопасен, однако чрезмерное потребление может вызвать аллергические реакции и негативно сказаться на здоровье, особенно у детей, беременных женщин и людей с повышенной чувствительностью.