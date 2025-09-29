Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нарушения воздушного пространства в Европе нельзя рассматривать как отдельные инциденты — это тревожная тенденция, угрожающая всему континенту, сообщает «Униан».

По его мнению, Россия пытается расколоть союзников, однако «только общая позиция способна сдержать агрессию».

Зеленский подчеркнул, что риски распространяются и на страны бывшего СССР. «Несмотря на европейский выбор Молдовы, угроза сохраняется также для Казахстана и других государств региона», — добавил он.