В Азербайджане предлагается повысить предельный возраст службы в резерве для прапорщиков и мичманов.

В этой связи предлагаются изменения в законы «Об утверждении Положения о военной службе» и «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно документу, обсужденному на сегодняшнем онлайн-заседании Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса, предлагается выделить предельный возраст пребывания в запасе для прапорщиков и мичманов отдельной строкой, а предельный возраст пребывания в запасе для прапорщиков и мичманов первого ранга установить в 35 лет, для прапорщиков и мичманов второго ранга – в 45 лет, для прапорщиков и мичманов третьего ранга – в 55 лет.

Также предлагается установить срок действительной военной службы в мирное время для прапорщиков и мичманов, окончивших средние специальные учебные заведения, осуществляющие подготовку военных кадров, а также аналогичные средние специальные учебные заведения иностранных государств, в 10 лет.