В Баку начали устанавливать камеры видеонаблюдения для фиксации случаев выброса мусора из окон и балконов жилых домов. Первые устройства появились в Ясамальском районе столицы. Об этом сообщили блогеры, опубликовавшие в социальных сетях соответствующие кадры.

Перед несколькими многоэтажками были установлены специальные столбы с камерами, направленными на балконы. Если из окна выбрасывают мусор, камера фиксирует и так помогает правоохранителям выявлять точный адрес нарушителей, чтобы в дальнейшем привлечь виновных к ответственности.

Отметим, что в Азербайджане, согласно требованиям Кодекса об административных проступках, за выброс бытовых отходов в неположенных местах применяется штраф от 300 до 5000 манатов.

Между тем в пресс-службе МВД сообщили Minval, что готовят заявление про данному поводу.