Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в последние недели российская сторона отказывалась от двусторонних встреч с украинцами и трехсторонних с участием американского президента Дональда Трампа и других официальных лиц США. Кроме того, он отметил, что россиянам «нужно проснуться и принять реальность». Стоит отметить, что данное заявление было озвучено практически параллельно с тем, что США дали добро Украине не удары вглубь по территории России дальнобойным американским оружием.

О каком конкретно вооружении идет речь, повлечет ли это за собой ответную реакцию российского командования в виде очередной массированной атаки на украинские города, может ли Киев получить в этой связи ракеты Tomahawk и следует ли это рассматривать как способ давления на российскую сторону — с этими вопросами Minval Politika обратился к экс-сотруднику Службы безопасности Украины Ивану Ступаку.

«Да, Кит Келлог высказался на эту тему, но по известным со времен войны в Персидском заливе ракетам Tomahawk решение еще не принято. Поэтому в Украине нет понимания вообще, о каком дальнобойном вооружении идет речь в целом. Если они будут поставлены, то когда? В каком количестве? Будет ли у нас ограничение по целям или расстоянию? Будем ли согласовывать цели каждый раз или перечень согласуется заранее? Относительно всего перечисленного у нас нет никакого понимания», -пояснил эксперт.

По его словам, Келлог – всего лишь спецпосланник президента США: «Это человек, у которого нет административных функций, он не может ничего подписать, согласовать, разрешить».

«Если же все эти заявления будут подтверждены двумя должностными лицами – госсекретарем Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом или же самим президентом США Дональдом Трампом, тогда это будет означать, что дело сдвинулось с мертвой точки и можно уже что-то планировать», — сказал Ступак.

Собеседник считает, что разрешение бить вглубь по территории РФ войну не остановит, но создаст для России большое количество проблем, потому что этими ракетами теоретически можно уничтожать крупные объекты – например, склады, расположенные за отметкой 800-900 км от Украины: «Это может существенно затормозить наступательную способность российских войск».

«Российская сторона ежедневно атакует территорию Украины ракетами – баллистическими, крылатыми, прилетал и «Орешник», поэтому я далек от той мысли, что это приведет к еще большей эскалации. У РФ в запасе есть только еще один «Орешник» и ядерное оружие – и все. Только это они могут достать и использовать против нас с большей или меньшей вероятностью. Но супервооружения, которое они еще не использовали против Украины, просто нет», — отметил эксперт.

По мнению Ступака, таким образом США стремятся оказать давление на российскую сторону и показать, что если она не идет на переговоры, то ее заставят путем передачи Украине вооружения.