В Азербайджане и в самом регионе расширяется использования ChatGPT, что свидетельствует о том, что люди воспринимают искусственный интеллект (ИИ) как новый инструмент для опережения конкурентов.

Об этом заявил советник компании OpenAI и экс-глава одного из её департаментов Зак Касс, выступая на мероприятии в Баку, передает АПА.

Он отметил, что на данный момент в сфере ИИ прослеживаются три ключевые тенденции.

«Первая важная тенденция — это быстрое снижение стоимости использования ИИ-моделей, так называемые inference costs (расходы на применение). Подобно тому, как удешевление интернета способствовало быстрому развитию стран с формирующейся экономикой, снижение затрат на работу ИИ создаёт схожий эффект. Поэтому в таких регионах, как Африка, Центральная Азия и Индия рост использования ChatGPT опережает другие части мира», — отметил он.

Он отметил, что вторая тенденция — это улучшение возможностей ИИ-моделей в языках с ограниченными ресурсами.

По словам Зака Касса, GPT-5 демонстрирует хорошие результаты на азербайджанском языке, а также на языках Центральной Азии: «Это делает модели более доступными и приемлемыми в глобальном масштабе».

Он добавил, что третий ключевой тренд — это масштабные инвестиции в чипы и data-центры в странах Ближнего Востока и Центральной Азии.

По его словам, эти вложения окажут серьёзное влияние на экономику всего региона.

Касс подчеркнул, что если первые две тенденции создают возможности, в основном, для молодёжи и пользователей, то третья оказывает влияние на экономику в целом.