10-летний Бахтияр Гейдарли, который пострадал во время ракетного обстрела Гянджи со стороны Армении, рассказал о пережитом и о встрече с президентом.

«Когда по нашему дому ударила ракета, я очень испугался. Я увидел, что меня снимает камера, и начал улыбаться. Мой дядя предположил, что со мной что-то произошло, поэтому я улыбаюсь. У меня стали спрашивать имена мамы и папы, сколько человек проживает в доме. Я ответил правильно и сказал, что со мной ничего не случилось», — подчеркнул Бахтияр Гейдарли в интервью АПА.

Он добавил, что его самой большой мечтой было встретиться с президентом Ильхамом Алиевым. Эта мечта сбылась на открытии III Игр СНГ на гянджинском стадионе:

«Моей самой большой мечтой было встретиться с президентом. Эта мечта сбылась вчера. Президент очень любит детей. Я тоже очень полюбил президента».