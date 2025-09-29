В минувшую субботу исполнилось пять лет со дня, когда 27 сентября 2020 года Азербайджан, ответив на провокацию армянской стороны, начал контрнаступательную операцию. Она стала поворотным моментом не только в многолетнем карабахском конфликте, но и в восприятии международной политики в целом. За 44 дня армия Азербайджана реализовала то, что на протяжении почти трёх десятилетий оставалось лишь декларативными бумажками в пылящихся архивах ООН — четыре резолюции Совета Безопасности, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооружённых формирований с оккупированных территорий Азербайджана.

То, что произошло осенью 2020 года, стало шоком для международного сообщества. Причина была не только в молниеносной военной кампании и уверенных действиях Баку, но и в самом прецеденте: впервые государство-участник ООН самостоятельно и эффективно реализовало международное право, не дожидаясь чьего-либо благословения или посредничества. Это был вызов — не столько даже военному статус-кво в регионе, сколько всему подходу к «замороженным» конфликтам, которые десятилетиями удерживаются в состоянии хронической несправедливости.

Согласитесь, что Азербайджан сделал невозможное: он поверил в реальную силу международного права и решил действовать. В одиночку. Без военных блоков, без союзников на поле боя, без внешнего диктата. Это был риск — и он себя оправдал. Официальный Баку продемонстрировал: суверенитет — это не просто термин в конституции, а инструмент, который при должной политической воле можно использовать для восстановления справедливости.

Особенно показательна реакция тех, кого принято называть западными либералами. Все эти годы в их риторике доминировала идея «мирного урегулирования», которая в действительности означала одно — бесконечное сохранение ситуации, где оккупация чужих территорий подаётся как «реальность, с которой нужно считаться». Вдруг оказалось, что Азербайджан разрушил этот нарратив. И не просто разрушил, а сделал это, не выходя за рамки международного права, не посягая на чужую территорию, не нарушая принципов гуманности.

Однако до сих пор определённые круги — и не только в Армении — пытаются умалить блестящую победу азербайджанского воина. Раз за разом мы видим, как вбрасываются фантастические истории о «наёмниках» из Сирии, Ливии, Пакистана, Турции, а порой и вовсе — из созвездия Сириуса. Это не просто нелепость, это жалкая попытка оправдать собственный позор, переложить ответственность за провал на внешние факторы. Армянское общество заслуживает правды, но вместо неё ему продолжают подсовывать теории заговора.

И вот — ещё одно оглушительное фиаско. Следственный комитет Армении, получив официальный запрос от агентства Sputnik Армении о якобы воевавших на стороне Азербайджана 300 наёмниках, отказался предоставить какие-либо доказательства. А знаете почему? Потому что этих «наёмников» просто никогда не существовало. Ни одного факта. Ни одного имени. Ни одного доказательства. Одни домыслы, мифы, призванные скрыть реальность: Азербайджан победил своими силами, своим оружием и своей волей.

Безусловно, победа в 44-дневной войне не была бы возможна без тщательной подготовки. Армия Азербайджана к 2020 году претерпела серьёзную модернизацию, как техническую, так и структурную. Были сделаны стратегические инвестиции в беспилотные технологии, разведку, подготовку личного состава. Но главное — был сформирован новый тип мышления.

Азербайджанская армия не просто освобождала территории — она демонстрировала новый уровень тактической культуры на постсоветском пространстве. В этом смысле Баку стал не только инициатором, но и инноватором в ведении современных военных операций.

Естественно, важнейшим фактором успеха стало политическое лидерство. Президент Ильхам Алиев показал пример холодной решимости и стратегического мышления. Все 44 дня он лично вёл информационную борьбу на международной арене, одновременно руководя внутренним консенсусом и дипломатическим фронтом. В то же время официальный Баку не допустил втягивания в конфликт третьих стран, не дал поводов для расширения конфликта за пределы региона. Более того, даже в момент военного успеха Азербайджан не поддался соблазну реваншизма.

Вместо этого был озвучен чёткий месседж: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность — не более и не менее. Ну, а пока Азербайджан возрождает свою исконную землю – Карабах, в Армении все еще пытаются копаться в прошлом в поисках причин своего поражения. И пока армянская сторона ищет мифических наемников, мы возвращаемся на свои земли…