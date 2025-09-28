Во Флориде женщина вступила в схватку с аллигатором, который напал на её щенка. Инцидент произошёл в пригороде Тампы, сообщает CBS News.

По словам пострадавшей Дэни Райт, она выгуливала своего четырёхмесячного питомца по кличке Дакс, когда из зарослей заболоченного ручья неожиданно выскочил аллигатор длиной около полутора метров. Рептилия схватила щенка за ошейник и попыталась утащить его в воду.

Женщина бросилась на помощь животному, но аллигатор вцепился ей в руку. «Я била его по глазам, и после нескольких ударов он ослабил хватку», — рассказала Райт.

Щенок получил укусы, но выжил. Хозяйка отвезла его к ветеринарам, а сама обратилась за медицинской помощью. На место происшествия прибыла Комиссия по охране дикой природы штата, сотрудники которой поймали аллигатора и вывезли его в безопасное место.