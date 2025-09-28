Европейский Союз немедленно возобновляет все ядерные санкции и ограничительные меры против Ирана. Решение принято после того, как 28 сентября Совет Безопасности ООН постановил вернуть меры, ранее отменённые резолюцией 2231.

Как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, в течение последнего месяца велись интенсивные дипломатические контакты с Тегераном, однако они не позволили создать условия для продления действия резолюции.

При этом Каллас подчеркнула, что восстановление санкций «не должно стать концом дипломатии», и Евросоюз продолжит настаивать на переговорах.