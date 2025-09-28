Организация Объединённых Наций возобновила санкции против Ирана. Ограничения включают заморозку зарубежных активов страны, запрет на разработку атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия.

Механизм восстановления санкций — так называемый «снэпбэк» — был запущен месяц назад Великобританией, Германией и Францией. Эти государства обвинили Тегеран в «упорном и существенном невыполнении обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году для регулирования иранской ядерной программы.