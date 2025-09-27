Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью NBC News рассказал подробности о своём ранении во время 12-дневной войны с Израилем.

По словам главы государства, повреждение оказалось незначительным: «В этом не было ничего особенного. Мы можем сказать, что это была гематома в области колена».

Пезешкиан подчеркнул, что бомбардировка, в результате которой он был ранен, была «незаконной и аморальной», но Израилю позволили её провести.

«Они ударили по нам, потому что хотели умертвить нас, как и всех остальных. Но мы не боимся смерти и мученичества. Мы прожили свою жизнь», — заявил президент Ирана.