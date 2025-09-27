Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о распаде СССР. Ранее она назвала это событие «счастьем всей своей жизни».

Володин написал в Max, что подобные слова демонстрируют негативное отношение Запада к России и отражают желание западных политиков видеть страну ослабленной или вовсе исчезнувшей.

«Говоря о распаде СССР, наш президент назвал это событие величайшей катастрофой ХХ века. На что Меркель заявила, что для нее это счастье всей ее жизни», — отметил спикер. По его словам, такие как Меркель «хотели бы, чтобы России не было».