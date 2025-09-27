Президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября заявил, что Киев передал Соединённым Штатам все свои пожелания и запросы по вооружению в рамках обсуждаемой «большой сделки» по продаже оружия.

По его словам, Украина предоставила партнёрам «все детали с иллюстрациями» относительно необходимого вооружения.

«И всё это в принципе предусмотрено в нашей большой сделке на 90 млрд долларов, но мы готовы и к отдельным договорам по отдельным видам оружия, включая дальнобойное. Больше деталей я не могу сказать — это очень чувствительный вопрос», — отметил Зеленский.

При этом он отказался уточнить, есть ли в украинском запросе ракеты Tomahawk, подчеркнув, что комментировать этот пункт нельзя «из-за чувствительности темы».