В южном регионе Азербайджана проливные дожди, начавшиеся с прошлой ночи, привели к затоплению домов в посёлке Арчиван Астаринского района.

По данным APA, в некоторых местах уровень воды достигал 1 метра. На место происшествия были привлечены спасатели Южного регионального центра МЧС и сотрудники МВД, где для координации действий организован оперативный штаб.

В ходе спасательных мероприятий на данный момент эвакуированы 33 жителя посёлка. В операции задействованы 59 сотрудников, 9 единиц техники и лодка. Работы по ликвидации последствий наводнения продолжаются.