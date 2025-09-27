В центре Мюнхена, на площади Карлсплац, открылась фотовыставка под открытым небом, посвященная жертвам мин в Азербайджане. Об этом сообщает Агентство государственной поддержки НПО Азербайджана.

Выставка проходит в рамках проекта «Точка кульминации опасности», реализуемого общественным объединением «Фото Клуб Гилавар» при поддержке Госагентства. Партнером проекта в Германии стал Культурный центр азербайджанцев Мюнхена.

На экспозиции представлены более 20 фотографий, отражающих истории пострадавших от мин, а также статистические данные. Отмечается, что в результате минной войны, развязанной Арменией, более 3400 азербайджанцев стали жертвами мин, из которых 409 человек пострадали в 2020–2025 годах, а за последние пять лет мины унесли жизни 71 гражданина Азербайджана.