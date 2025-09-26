Лидер Партии националистического движения (MHP) и главный союзник президента Реджепа Тайипа Эрдогана в правящей коалиции Девлет Бахчели заявил, что Турция должна пересмотреть своё будущее в альянсе.

«Если членство Турции в НАТО ограничивается лишь защитой от возможных угроз внутри блока, если некоторые союзники пренебрегают нашими ключевыми приоритетами и запросами, и если общественность всё сильнее возмущается этим, то Турции, следуя своему историческому предназначению, пора смотреть в обе стороны», — подчеркнул политик.