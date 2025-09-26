Венгрия самостоятельно принимает решения о закупках энергоносителей и не обязана следовать указаниям других стран. Таким образом венгерский премьер-министр Виктор Орбан ответил в эфире радио Kossuth на требование президента США Дональда Трампа к европейским странам отказаться от российских энергоносителей.

«Я понимаю, что США — большая страна, а Венгрия — меньше. Но в одном мы схожи: обе страны — суверенные государства. Нам не нужно следовать аргументам друг друга. У США есть свои национальные интересы, а у Венгрии — свои», — заявил глава венгерского правительства.

Он добавил, что при поддержании хороших отношений между Будапештом и Вашингтоном страны могут выслушивать друг друга, однако каждая будет действовать в соответствии со своими приоритетами.