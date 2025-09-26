Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности министра иностранных дел и назначил его помощником президента по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству.

На пост министра иностранных дел назначен Ермек Кошербаев, ранее занимавший должность посла Казахстана в России и вице-премьера. До этого Кошербаев руководил Восточно-Казахстанской областью и представлял страну в России в 2020–2023 годах.

Кроме того, Токаев подписал распоряжение об освобождении Ержана Ашикбаева от должности посла Казахстана в США. Он занимал этот пост с апреля 2021 года. Причины освобождения не указаны. Указ был подписан спустя два дня после возвращения Токаева из Нью-Йорка, где он участвовал в 80-й сессии Генассамблеи ООН.