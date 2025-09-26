Бывший президент Франции Николя Саркози после вынесенного судом тюремного приговора заявил, что намерен бороться за свою невиновность. По словам политика, приведённым агентством Reuters, он готов к последствиям, но сохраняет достоинство.

«Если они действительно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой», — подчеркнул Саркози.

Таким образом, экс-президент продолжает настаивать на своей правоте и намерен оспаривать приговор, который он получил по делу о финансировании своей избирательной кампании из Ливии.